गुजरात: तापी के मिंधोला नदी पर बना पुल ढहा; 15 गांव होंगे प्रभावित, जांच के दिए गए आदेश

Highlights गुजरात के मिंधोला नदी पर बना पुल ढहा बुधवार को पुल ढहने के बाद 15 गांव होंगे प्रभावित प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

तापी:गुजरात के तापी जिले की व्यारा तहसील के मिंधोला नदी पर बना पुल ढह गया। बुधवार को पुल ढहने के साथ ही ये करीब 15 गांवों को प्रभावित करेगा।

15 गांवों के प्रभावित होने के कारण लोगों को काफी समस्या आने वाली है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कोई वहां था नहीं जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

इस घटना पर कार्यपालक इंजीनियर नीरव राठौड़ ने कहा कि पुल का निर्माण कार्य 2021 में शुरू हुआ था। जिस पर 2 करोड़ रुपये की लागत आई थी। विशेषज्ञों से जांच कराकर पुल के गिरने के कारणों का पता लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि पुल का 95 फीसजी काम पूरा हो गया था। मगर निर्माण कार्य के पूरे होने से पहले ही पुल गिर गया। पुल ढहने के बाद ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए।

Gujarat: Bridge over Mindhola River in Tapi collapses, 15 villages to get affected



Read @ANI Story | https://t.co/jLQgg8PQ5f#Gujarat#bridgecollapse#Tapipic.twitter.com/DrkUw2NtbS