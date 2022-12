गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, हार्दिक पटेल बोले- 135 से 145 सीटें आएंगी, आपको कोई शक?

Highlights हार्दिक पटेल का दावा- भाजपा 135 से 145 सीट के साथ गुजरात में फिर बनाएगी सरकार। हार्दिक पटेल भी इस बार भाजपा के टिकट पर वीरमगाम सीट से चुनावी मैदान में हैं। गुजरात के 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों के लिए दो चरण में चुनाव हुए थे, आज नतीजे आएंगे।

अहमदाबाद: भाजपा नेता और वीरमगाम से पार्टी के उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी 135 से 145 सीटें जीतने में सफल होगी। 2017 में पाटीदार आंदोलन के जरिए गुजरात की सियासत में नया चेहरा बनकर उभरे हार्दिक पटेल जून-2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले आंदोलन के बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया था।

गुजरात चुनाव के आज आने वाले नतीजों से पहले हार्दिक पटेल ने पत्रकारों से कहा, 'हम निश्चित तौर पर 135 से 145 सीट लाकर सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको कोई शक है?'

पटेल ने साथ ही कहा, 'काम के आधार पर सरकार बन रही है। पिछले 20 वर्षों में यहां कोई दंगा/आतंकवादी हमला नहीं हुआ। लोग जानते हैं कि बीजेपी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। वे 'कमल' दबाते हैं क्योंकि बीजेपी के तहत उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। भाजपा ने सुशासन किया और इस भरोसे को मजबूत किया।'

135-145, we are definitely going to form the Govt. Do you have any doubts?: BJP candidate from Viramgam, Hardik Patel when asked how many seats will his party get #GujaratElection2022pic.twitter.com/dfekGSJtBB