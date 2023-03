राहुल गांधी को वीर सावरकर के पोते ने दी चुनौती, कहा- पेश करें ऐसे दस्तावेज जिसमें सावरकर ने मांगी हो माफी

Highlights रंजीत सावरकर ने कहा कि राहुल गांधी खुद ही दो बार सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं वह बचकाना है। उन्होंने कहा कि राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देशभक्तों के नाम का इस्तेमाल निंदनीय है।

नई दिल्ली: वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती देते हुए ऐसे दस्तावेज दिखाने को कहा है, जिसमें सावरकर ने माफी मांगी हो। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा, "राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वह सावरकर नहीं हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे ऐसे दस्तावेज दिखाएं जिनमें सावरकर ने माफी मांगी हो।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके उलट वह दो बार सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं वह बचकाना है। राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देशभक्तों के नाम का इस्तेमाल निंदनीय है।" बता दें कि लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा था, "मेरा नाम सावरकर नहीं है। मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगेगा।"

Rahul Gandhi is saying he won't apologise as he isn't Savarkar, I challenge him to show documents that show Mr Savarkar apologised. On contrary, he has apologised twice to SC. Whatever Rahul Gandhi is doing is childish. Using names of patriots to promote politics is deplorable:… pic.twitter.com/cq0QyiUym8