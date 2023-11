Grammy Awards 2024: पीएम मोदी पर फिल्माए गए गाने का चला जादू, 'एबंडेंस इन मिलेट्स' गाना ग्रैमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर फिल्माए गए गीत 'एबंडेंस इन मिलेट्स' को 2024 ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है। पीएम मोदी और भारतीय-अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह ने अपने पति गौरव शाह के साथ इस विशेष गीत पर सहयोग किया। गाने में पीएम मोदी द्वारा लिखित और दिया गया एक भाषण है।

इस साल की शुरुआत में एक्स पर गीत साझा करते हुए, गायक फालू ने कहा, "बाजरा में प्रचुरता" यह गीत पीएम नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव से प्रेरित है। उनके साथ सहयोग करना, बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक गीत लिखना, किसानों को इसे उगाने में मदद करना और दुनिया की भूख को खत्म करने में मदद करना सम्मान की बात है।

गौरतलब है कि इसी साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान "एबंडेंस इन मिलेट्स" गीत के एल्बम कवर का अनावरण किया।

A song on Millets which has a contribution by PM #NarendraModi nominated for this year's Grammy award.#GRAMMYs#Grammypic.twitter.com/gxHOf56jRM