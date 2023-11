अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के 'डीपफेक' वीडियो पर सरकार ने दी प्रतिक्रिया, इसे बताया 'खतरनाक और हानिकारक'

Highlights आईटी मंत्री ने कहा, सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी डिजिटलनागरिकों की सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है प्लेटफॉर्म को दिए निर्देश कहा, यह सुनिश्चित करें कि जब किसी उपयोगकर्ता या सरकार द्वारा रिपोर्ट की जाए, तो गलत सूचना को 36 घंटों में हटा दिया जाए

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के 'डीपफेक' वीडियो पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गलत सूचनाओं के इन खतरनाक और हानिकारक रूपों से प्लेटफार्मों द्वारा निपटने की जरूरत है। एक्स को संबोधित करते हुए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री ने लिखा, "पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी डिजिटलनागरिकों की सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

अप्रैल, 2023 में अधिसूचित आईटी नियमों को बताते हुए, मंत्री ने कहा, "यह प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक कानूनी दायित्व है: सुनिश्चित करें कि किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा कोई गलत सूचना पोस्ट न की जाए और यह सुनिश्चित करें कि जब किसी उपयोगकर्ता या सरकार द्वारा रिपोर्ट की जाए, तो गलत सूचना को 36 घंटों में हटा दिया जाए। यदि प्लेटफार्म इसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो नियम 7 लागू होगा और आईपीसी के प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्लेटफ़ॉर्म को अदालत में ले जाया जा सकता है। डीपफेक गलत सूचना का नवीनतम और उससे भी अधिक खतरनाक और हानिकारक रूप है और प्लेटफ़ॉर्म द्वारा इससे निपटने की आवश्यकता है।''

केंद्रीय मंत्री का ट्वीट अभिषेक कुमार नाम के एक पत्रकार के जवाब में आया, जिन्होंने अभिनेत्री का वीडियो साझा किया था और "देश में डीपफेक घटनाओं से निपटने के लिए एक कानूनी और नियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता" का आह्वान किया था। कुमार ने मूल वीडियो भी साझा किया और कहा कि, वीडियो ज़ारा पटेल का है और 9 अक्टूबर को अपलोड किया गया था। पटेल एक ब्रिटिश-भारतीय लड़की है जिसके इंस्टाग्राम पर 415 हजार फॉलोअर्स हैं।

