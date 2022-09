महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक का ऐलान, 11 सितंबर को आधा झुका रहेगा तिरंगा

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। महारानी एलिजाबेथ के निधन के शोक में भारत में 11 सितंबर (रविवार) को तिरंगा आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में घोषणा की गई है। मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पूरे देश में उन सभी सरकारी भवनों पर आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है।

One Day State Mourning on September 11th as a mark of respect on the passing away of Her Majesty Queen Elizabeth II, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Press release-https://t.co/dKM04U5oOnpic.twitter.com/qhiU4A7gBW