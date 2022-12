Goodbye 2022: आखिरी सूर्यास्त के साथ गोधूलि रंग, आपका मन खुश हो जाएगा, देखें तस्वीरें और वीडियो

Highlights गुवाहाटी वर्ष 2022 के अंत में सुंदर सूर्यास्त देख रहा है। दुनिया नए साल में नई उम्मीदों और ऊर्जा के साथ प्रवेश कर रही है। नववर्ष की शुभकामनाएं।

Goodbye 2022: साल 2022 खत्म होने को आ गया है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित पिछले दो वर्षों की तुलना में यह वर्ष काफी बेहतर रहा। हालांकि, हर दूसरे साल की तरह इस साल भी अच्छी और बुरी दोनों चीजें हुईं और अक्सर कहा जाता है कि अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और बुरी चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए।

अब चूंकि 2023 के आने में कुछ ही घंटे बचे हैं, इसलिए हम पूरे भारत से सूर्यास्त की कुछ झलक साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। दुनिया नए साल में नई उम्मीदों और ऊर्जा के साथ प्रवेश कर रही है। नववर्ष की शुभकामनाएं। गुवाहाटी वर्ष 2022 के अंत में सुंदर सूर्यास्त देख रहा है।

तमिलनाडु के चेन्नई में साल 2022 का आखिरी सूर्यास्त देखा गया। तस्वीरें मरीना बीच से हैं। नया रायपुर में सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग नए साल 2023 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर वाराणसी में गंगा आरती के लिए भारी भीड़ उमड़ी।

Colours of sunset and twilight make the skies above Shimla look beautiful as the year 2022 culminates#HimachalPradeshpic.twitter.com/5387a37ET2