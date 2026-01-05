अमित पालेकर, श्रीकृष्ण परब, रोहन नाइक, चेतन कामत और सरफराज ने दिया इस्तीफा, अरविंद केजरीवाल को गोवा में झटका
जिला परिषद चुनावों में आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार के बाद पालेकर को पिछले महीने के अंत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।
पणजीः गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीकृष्ण परब और तीन अन्य पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ नेताओं के एक समूह ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम को पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पालेकर, परब और गोवाआम आदमी पार्टी (आप) के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रोहन नाइक ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में अपने इस्तीफे की घोषणा की। आप के शीर्ष नेताओं के इस्तीफे का यह फैसला अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के तटीय राज्य में जिला पंचायत चुनावों में खराब प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद आया है। जिला परिषद चुनावों में आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार के बाद पालेकर को पिछले महीने के अंत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।
गौरतलब है कि 20 दिसंबर के चुनावों में आप ने जिन 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से उसे केवल एक सीट पर जीत हासिल हुई। उस समय गोवा में आम आदमी पार्टी के महासचिव (संगठन) रहे परब को राज्य इकाई के कार्यवाहक अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आप की गोवा इकाई के दो उपाध्यक्ष चेतन कामत और सरफराज ने बताया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
हालांकि वे संवाददाता सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। पालेकर ने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों से सलाह मशविरा करने के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। पालेकर ने कहा, ‘‘मेरे समर्थक चाहते थे कि मेरी राजनीति में स्पष्टता हो। ’’ पालेकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका चार साल का सफर खत्म हो गया है और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है।
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उन्होंने पार्टी के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। पालेकर 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उन्हें पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। पार्टी ने 40 सदस्यीय विधानसभा में दो सीटें जीती थीं। परब ने कहा कि वह पिछले महीने पालेकर को पद से हटाए जाने के तरीके के प्रति अपनी असहमति जताने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं।