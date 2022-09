Goa: पूर्व सीएम दिगंबर कामत सहित आठ कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल, मुख्यमंत्री सावंत ने किया स्वागत, यहां देखें विधायकों की लिस्ट

Highlights साल 2019 में इसी तरह कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गोवा में फरवरी 2022 में चुनाव हुआ था।

पणजीः गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सहित गोवा के आठ कांग्रेस भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के 8 विधायक दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलिला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सियो सिक्वेरा और रूडोल्फ फर्नांडिस सीएम प्रमोद सावंत की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए।

कांग्रेस के पास इस समय सदन में 11 विधायक हैं। अब केवल तीन विधायक बच गए हैं। साल 2019 में भी इसी प्रकार कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। गोवा में फरवरी 2022 में चुनाव हुआ था। बीजेपी गठबंधन ने 25 सीट पर कब्जा किया था। बीजेपी को अकेले 20 विधायक हैं।

I welcome the 8 MLAs who have joined BJP today... Congress started the 'Bharat Jodo Yatra', but I think 'Congress Chhodo Yatra' started in Goa. People from across the country are leaving Congress & joining BJP: Goa CM Pramod Sawant https://t.co/J3oBgfKQr6pic.twitter.com/poK8WAqsae