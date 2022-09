Video: ‘‘कठिनाई के बाद आराम है’’- घुटने की तकलीफ से जूझ रहे राहुल गांधी को बच्ची ने दिखाया रास्ता, दिया चिट्ठी

Highlights केरल में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी को घुटनों में तकलीफ महसूस हुई। इसके बाद एक बच्ची ने उन्हें चिट्ठी देकर प्रोत्साहित किया है। बच्ची द्वारा दिए गए चिट्ठी में राहुल गांधी के लिए ‘‘कठिनाई के बाद आराम है।’’ लिखा गया था।

Bharat Jodo Yatra:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का समापन करने के बाद कहा कि वह यात्रा के दौरान अपने घुटने में तकलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन जब आम लोग उनसे मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे तो उनका ध्यान दर्द से हट जाता था।

केरल के मलप्पुरम जिले के वांडूर में बुधवार को कांग्रेस नेताओं से बातचीत के दौरान राहुल ने यह खुलासा किया है। इस बातचीत का वीडियो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को जारी भी किया गया है।

राज्य के नेताओं साथ केरल में अपने यात्रा अनुभव को साझा करते हुए राहुल ने कहा, ‘‘ जब मैं चल रहा था तब मेरे घुटने में कुछ तकलीफ थी। इस दौरान कई बार मुझे काफी दर्द भी हुआ। लेकिन मैंने पाया कि जब भी मुझे यह समस्या होती, तो कोई आता और कुछ करने को कहता या मुझे समस्या दूर करने के लिए कुछ बताता।’’

22 दिन की यात्रा के बाद केरल से आगे बढ़ गए राहुल ने कहा कि सबसे कठिन समय में कोई आता और उनकी मदद कर देता। राहुल ने कहा कि बुधवार को उनके लिए वाकई कठिन समय था, लेकिन अचानक एक लड़की उनके पास आई और एक पत्र दिया जिसमें लिखा था, ‘‘कठिनाई के बाद आराम है।’’

