‘बीमार’ कांग्रेस ‘कंपाउंडर’ से दवा ले रही है, चिकित्सक से नहीं, गुलाम नबी आजाद ने कहा-जो बाहरी हैं, चापलूसी करते हैं, उन्हें पद मिले...

Highlights कांग्रेस नेतृत्व के पास चीजें सही करने का समय नहीं है। जो लोग संसद में भाषण देकर उनसे गले मिलते हैं, वो मिले हैं या नहीं ? पहले जयराम रमेश अपने डीएनए की जांच कराएं।

नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की नींव कमजोर हो गई है और वह कभी भी बिखर सकती है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि ‘बीमार’ कांग्रेस ‘कंपाउंडर’ से दवा ले रही है, चिकित्सक से नहीं।

#WATCH | Ghulam Nabi Azad says, "I didn't sleep for 6 days before and after writing the letter (G23) because we gave blood for the party. People there today are useless...It's saddening that Congress has such spokesmen who don't even know about us..." pic.twitter.com/3b5C29zSDo — ANI (@ANI) August 29, 2022

आजाद ने कहा, ‘‘कांग्रेस नेतृत्व के पास चीजें सही करने का समय नहीं है, राज्यों में उसके नेता पार्टी के सदस्यों को एकजुट रखने के बजाय उन्हें जाने दे रहे हैं।’’ ‘मोदी-मय’ होने के आरोप को लेकर आजाद ने राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जो लोग संसद में भाषण देकर उनसे गले मिलते हैं, वो मिले हैं या नहीं ?’’

#WATCH | "I thought PM Modi to be a crude man but he showed humanity," says Ghulam Nabi Azad pic.twitter.com/LhVHopvdhe — ANI (@ANI) August 29, 2022

जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘पहले वह अपने डीएनए की जांच कराएं। वह तो पहले फ्रीलांसर थे। वह बताएं कि पहले किस सरकार के कर्मचारी थे। वह हमारी पार्टी में नहीं थे। पहले वह अपनी जांच कराएं कि उनका डीएनए किस पार्टी का हैं।’’ आजाद ने कहा, ‘‘सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो बाहरी हैं, जो चापलूसी करते हैं, उन्हें पद मिले हैं।’’

#WATCH | "My respect for Sonia Gandhi is same as 30 yrs back, respect for Rahul Gandhi is same as that befitting Indira Gandhi's family,Rajiv-Sonia Gandhi's son. Personally,I pray for his long life. We tried to make him a successful leader but he's not interested..," says GN Azad pic.twitter.com/7YqVuGRy5h — ANI (@ANI) August 29, 2022

#WATCH | Delhi: "I have been forced to leave my home by my own," says Ghulam Nabi Azad pic.twitter.com/i0UK80RahL — ANI (@ANI) August 29, 2022

