Gangster Mukhtar Ansari Death Update: 'दंगों में खुली जीप में घूमता था मुख्तार अंसारी', 20 साल पहले उसका भय का साम्राज्य चरम पर था

Krishnanand Rai Murder Mukhtar Ansari: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर पूर्व डीएसपी शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि साल 2004 में यानि की आज से 20 साल पहले मुख्तार अंसारी के भय का साम्राज्य चरम पर था। गैंगस्टर को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। यही वजह है कि वह मऊ में हुए दंगों में खुली जीप में घूमता था। जहां कर्फ्यू लगा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ बोल दें।

#WATCH | Lucknow: Gangster-turned-politician Mukhtar Ansari's death | Former DSP Shailendra Singh says, "20 years ago, in 2004, Mukhtar Ansari's empire was at its peak. He would move around in open jeeps in areas where curfew was imposed. That time I recovered a Light Machine… pic.twitter.com/tMIAycGCXj