Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई वालों को तोहफा, 27 अगस्त से 6 सितंबर तक गणेशोत्सव के दौरान मेट्रो की 2ए और लाइन 7 के संचालन का समय बढ़ाया, जानें टाइम टेबल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 24, 2025 06:21 IST2025-08-24T06:20:20+5:302025-08-24T06:21:15+5:30
Ganesh Chaturthi 2025: एमएमआरडीए ने कहा कि 10 दिवसीय उत्सव के दौरान दोनों टर्मिनल स्टेशन, अंधेरी पश्चिम (लाइन 2ए) और गुंडावली (लाइन 7) से अंतिम ट्रेन रात 12 बजे रवाना होगी, जबकि सामान्य समय में अंतिम सेवा रात 11 बजे रवाना होती है।
Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने गणपति उत्सव के दौरान 27 अगस्त से छह सितंबर तक मेट्रो की लाइन 2ए और लाइन 7 की सेवाओं का समय बढ़ाते हुए मध्यरात्रि तक किए जाने की शनिवार को घोषणा की। एमएमआरडीए ने एक विज्ञप्ति में कहा कि त्योहार के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के मकसद से सेवाओं के परिचालन के समय को विस्तारित किया गया है। लाइन 2ए या ‘यलो लाइन’ दहिसर (पूर्व) से अंधेरी (पश्चिम) तक संचालित होती है, जबकि लाइन 7 (रेड लाइन) दहिसर (पूर्व) और अंधेरी (पूर्व) में गुंडावली के बीच चलती है।
एमएमआरडीए ने कहा कि 10 दिवसीय उत्सव के दौरान दोनों टर्मिनल स्टेशन, अंधेरी पश्चिम (लाइन 2ए) और गुंडावली (लाइन 7) से अंतिम ट्रेन रात 12 बजे रवाना होगी, जबकि सामान्य समय में अंतिम सेवा रात 11 बजे रवाना होती है। ‘महा मुंबईमेट्रो ऑपरेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल)’ सोमवार से शुक्रवार के बीच दोनों लाइन पर 317 सेवाएं संचालित करती है।
सप्ताहांत पर, यह 256 सेवाएं संचालित करती है। एमएमआरडीए प्रमुख संजय मुखर्जी ने कहा, ‘‘इस अवधि में सप्ताह के व्यस्त समय के दौरान ट्रेन अधिक बार चलेंगी और रविवार को 10 मिनट के अंतराल के साथ संचालित होगी। एमएमएमओसीएल की प्रबंध निदेशक रूबल अग्रवाल ने कहा कि विस्तारित सेवाओं से उन्हें त्योहारों के दौरान आने वाली भीड़ को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अमित ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि राज्य के कुछ स्कूलों और कॉलेजों ने गणेश उत्सव के दौरान परीक्षाएं निर्धारित की हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि इन 10 दिनों के दौरान सरकार अवकाश सुनिश्चित करे। ठाकरे ने अपनी मांग पर ज़ोर देने के लिए सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार से भी मुलाकात की। मनसे की छात्र शाखा के अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है।