"गांधी-नेहरू परिवार ने प्रणब मुखर्जी को "दान" में नहीं दिया कोई पद, कांग्रेस 'परिवार' से बाहर तलाशे अपना नेतृत्व" प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने कहा

Highlights पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बोला गांधी-नेहरू परिवार पर सीधा हमला उन्होंने कहा कि कांग्रेस या गांधी-नेहरू परिवार ने मेरे पापा को 'दान' में कोई पद नहीं दिया है शर्मिष्ठा ने कहा कि कांग्रेस अपना नेतृत्व तलाशने के लिए नेहरू-गांधी परिवार से बाहर देखे

नई दिल्ली: दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेस नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बीते मंगलवार को कांग्रेस की मौजूदा विचारधारा और कार्यशाली पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना नेतृत्व नेहरू-गांधी परिवार के बाहर भी तलाशना चाहिए।

'प्रणब माई फादर: ए डॉटर रिमेम्बर्स' नाम से किताब लिखने वाली शर्मिष्ठा ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस या गांधी-नेहरू परिवार ने प्रणब मुखर्जी को "दान" में कोई पद नहीं दिया।

शर्मिष्ठा ने एक्स पर किये पोस्ट में लिखा, “कांग्रेस या गांधी-नेहरू परिवार ने मेरे पापा को 'दान' में कोई पद नहीं दिया। मेरे पिता ने पद को अर्जित किया और वो इसके हकदार थे। क्या गांधीजी उन सामंतों की तरह हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि उन्हें चार पीढ़ियों तक श्रद्धांजलि दी जाएगी?''

Congress or Gandhi-Nehru family didn’t give any position to my ‘papa’ out of charity. He earned it & deserved it. Are the Gandhis like feudal lords expected 2 b paid homage 4 generations? What is d current Congress party’s ideology btw? Becoming Shiv-bhakts just before elections? https://t.co/3CwbQNoWwC