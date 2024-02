Gaganyaan Mission Astronauts: पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का खुलासा किया, इसरो के गगनयान मिशन का हिस्सा होंगे

Highlights पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का खुलासा किया इसरो के गगनयान मिशन का हिस्सा होंगे चारों भारतीय वायुसेना के पायलट हैं

Names Of Gaganyaan Mission Astronauts: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का खुलासा कर दिया है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर (Prashanth Nair), ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन (Ajit Krishnan), ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप (Angad Pratap) और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला (Shubhanshu Shukla) को इस मिशन के लिए चुना गया है। चारों भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) ने केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के दौरे में इसरो की तीन प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन के दौरान की।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi reviews the progress of the Gaganyaan Mission and bestows astronaut wings to the astronaut designates, Group Captain Prashanth Nair, Group Captain Ajit Krishnan, Group Captain Angad Pratap and Wing Commander Shubhanshu Shukla. pic.twitter.com/Yyiv499ARp