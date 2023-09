G20 Summit 2023: पीएम मोदी की टेबल पर लगी 'भारत' के नाम की नेम प्लेट, क्या सच सरकार देश का नाम बदलने की कर रही तैयारी?

Highlights भारत पहली बार जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है विश्व के कई देशों के प्रतिनिधि दिल्ली में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी की नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ है

G20 Summit 2023: नई दिल्ली में आयोजित 18वें जी20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है और भारत इस पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ये न सिर्फ मोदी सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष अधिकारी और आमंत्रित अतिथि देशों और 14 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग ले रहे हैं।

भारत 9-10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान सम्मेलन में शामिल देशों के प्रतिनिधियों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्यता के साथ स्वागत किया है।

वहीं, सभा को संबोधित करते समय पीएम मोदी की टेबल के आगे जो नेम प्लेट लगी उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल, प्रधानमंत्री की टेबल के आगे 'इंडिया' न लिखकर 'भारत' लिखा हुआ था। इतने बड़े मंच पर इंडिया की जगह भारत नाम एक बड़ा संदेश दे रहा। जाहिर है कि सरकार सदस्य देशों को एक बड़ा संदेश दे रही है।

देश का नाम इंडिया से भारत किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष में तनातनी जारी है। इस बीच खबर है कि 18 सितंबर को आयोजित होने वाले विशेष सत्र के दौरान भारत का नाम इंडिया हटाकर भारत रख दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस काम को जल्द करेगी और आधिकारिक रूप से इंडिया की जगह देश का नाम भारत हो जाएगा।

गौरतलब है कि इस मुद्दे ने उस वक्त तूल पकड़ा था जब जी20 बैठक के दौरान होने वाले रात्रि भोजन का निमंत्रण द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजा गया था।

इस दौरान आधिकारिक न्योते में प्रेसिडेंट और इंडिया की जगह प्रेसिंडेट और भारत लिखा हुआ था। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है।

जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इटली, एयू (कॉम्रोस द्वारा प्रतिनिधित्व) और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, जापान सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, इंडोनेशिया, तुर्की स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, मॉरीशस, यूरोपीय संघ और सिंगापुर।

शनिवार को शुरू हुए जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि विश्व नेताओं का जमावड़ा मानव-केंद्रित और समावेशी विकास में एक नया रास्ता तय करेगा।

