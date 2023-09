G20 Summit 2023: लाख की चूड़ी, मधुबनी पेटिंग से लेकर आदिवासी ज्वेलरी तक, जी20 क्राफ्ट मेले में दिख रही भारत की झलक

नई दिल्ली: दिल्ली में आयोजित हुए जी20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है और दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रगति मैदान में नवर्निमित भारत मंडपम में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है जहां क्राफ्ट बाजार का भी आयोजन किया गया है।

भारतीय शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है जिसमें देश के तमाम कौने से लोग अपने राज्य की अनोखी कलाकृति को यहां प्रदर्शित कर रहे हैं।

भारत मंडपम के शिल्प बाजार में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा सहित भारत भर के विभिन्न राज्यों के उत्पाद शामिल है।

बैग, आभूषण और जूते जैसी सहायक वस्तुओं के साथ जीवंत रंगों और शैलियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी जो कपड़ों के डिजाइन से मेल खाते हैं।

ये पारंपरिक शिल्प पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे हैं और आज भी लोकप्रिय हैं। वे भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत के प्रतिनिधि हैं और देश के अतीत की झलक प्रदान करते हैं।

जी20 शिखर सम्मेलन इन पारंपरिक शिल्पों को दुनिया भर के लोगों द्वारा प्रदर्शित और सराहने का एक शानदार अवसर प्रदान कर रहा है।

An artist from Rajasthan expresses gratitude for providing an opportunity to showcase his art before #G20 Delegates at #Craft Bazaar at Pragati Maidan in New Delhi.



Report: Rahisuddin Rihan | #G20Summit#G20India#G20India2023#G20SummitDelhi@g20orgpic.twitter.com/zuna9hTPd4 — All India Radio News (@airnewsalerts) September 8, 2023

क्राफ्ट मेले में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के शिल्प की झलक दिखी

1- लाख की चूड़ी

राजस्थान की प्रसिद्ध लाख की चूड़ियों का भारत मंडपम में प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर, राजस्थान के कलाकार अवाज मोहम्मद पारंपरिक कला 'लाख चूड़ी' का प्रदर्शन करेंगे। लाख की चूड़ियाँ राजस्थान की एक प्राचीन पारंपरिक कला है। यह एक प्रकार का राल है जो कुसुम या पीपल जैसे कुछ पेड़ों की टहनियों की छाल पर लाख कीट की क्रिया से बनता है।

2- पट्टचित्रा

उड़ीसा की एक प्राचीन चित्रकला शैली है जिसमें कपड़े के स्क्रॉल या ताड़ के पत्तों पर जीवंत रंगों में चित्रित जटिल कथाएँ शामिल हैं। कहानियाँ आम तौर पर हिंदू पौराणिक कथाओं या रामायण या महाभारत जैसी धार्मिक कहानियों के दृश्यों को दर्शाती हैं। पेंटिंग आमतौर पर अत्यधिक विस्तृत होती हैं, जिसमें रंगों की कई परतों का उपयोग किया जाता है ताकि चित्रों में दर्शाए गए कथा दृश्यों में जीवंत विवरण सामने आ सकें।

3- कोल्हापुरी क्राफ्ट

कोल्हापुरी शिल्प जटिल बुनाई का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुई थी। कपड़ों के जटिल डिज़ाइन और रंग एक विशेष प्रकार के धागे, जिसे ज़री कहा जाता है, का उपयोग करके बनाए जाते हैं। यह धागा आमतौर पर सोने या चांदी की परत चढ़े तांबे के तारों से बनाया जाता है जिन्हें जटिल पैटर्न में घुमाया जाता है। कपड़ों को लाल, पीले, हरे और नीले जैसे स्थानीय रंगों के उपयोग से बनाए गए विभिन्न रूपांकनों से सजाया जाता है।

4- फुलकारी

फुलकारी शिल्प पंजाब क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली कढ़ाई का एक विशिष्ट रूप है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई थी और इसका उपयोग मुख्य रूप से महिलाओं के कपड़े जैसे शॉल और दुपट्टे को सजाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कढ़ाई में अद्वितीय पैटर्न बनाने के लिए अन्य सजावटी सामग्री जैसे रंगीन धागे, दर्पण, बटन, सिक्के, गोले और मोतियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, यह और भी अधिक जटिल डिज़ाइन बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे एप्लाइक, क्विल्टिंग, पैचवर्क और सिलाई का भी उपयोग करता है।

5- काशीदाकारी

काशीदाकारी महाराष्ट्र की बुनाई का एक पारंपरिक रूप है। इसका उपयोग अक्सर साड़ियाँ और शॉल बनाने में किया जाता है। जिस तरह से इसे बुना जाता है वह एक जटिल पैटर्न बनाता है जो प्रत्येक साड़ी या शॉल के लिए अद्वितीय होता है। इसे सरल बुनाई तकनीकों और विभिन्न प्रकार के रंगीन धागों का उपयोग करके बनाया गया है।

6- पेपर माचे

पेपर माचे एक शिल्प शैली है जिसका अभ्यास भारत में सदियों से किया जाता रहा है। इसमें कागज के गूदे से वस्तुएं बनाना और फिर उन्हें जीवंत रंगों से रंगना शामिल है। पेपर माचे की वस्तुएं छोटे सजावटी टुकड़ों से लेकर बड़ी मूर्तियों तक हो सकती हैं।

A proud moment for artisans!



Showcasing his skills at the Crafts Bazaar at the #G20Summit venue, National Award-winning terracotta artist Shri Girraj Prasad shares his joy on being a part of India's G20 Presidency.#G20India#G20Bharat#MakeInIndia#VocalForLocal#SkillIndia… pic.twitter.com/FhvEFRyW9V — Skill India (@MSDESkillIndia) September 9, 2023

7- ढोकरा

ढोकरा एक प्रकार की धातु ढलाई तकनीक है जिसका उपयोग भारत के कई हिस्सों में मूर्तियां और आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक मोम का मॉडल बनाना शामिल है जिसे भट्ठी में रखने से पहले पुआल के साथ मिश्रित मिट्टी में ढक दिया जाता है ताकि मोम पिघल जाए और केवल धातु की मूर्ति ही रह जाए। ढोकरा की मूर्तियां अक्सर कांस्य या पीतल में बनाई जाती हैं और बनाई जा रही मूर्तिकला के प्रकार के आधार पर इसमें जानवरों या देवताओं जैसे जटिल विवरण होते हैं।

8- मधुबनी पेंटिंग

मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है और पारंपरिक रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। वे हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक कहानियों के दृश्यों को चमकीले रंगों और बोल्ड रेखाओं के साथ चित्रित करते हैं। पेंटिंग आमतौर पर कागज या कपड़े पर टहनियों से लेकर पेंटब्रश तक विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके बनाई जाती हैं।

9- कांथा

कांथा बंगाल की एक प्रकार की कढ़ाई है जिसमें सरल चलने वाले टांके और प्यारे टांके के साथ सिले हुए साड़ी के कपड़े की परतों का उपयोग करके बनाए गए रंगीन पैटर्न शामिल हैं। कांथा कढ़ाई का उपयोग अक्सर रजाई, बेडस्प्रेड, दीवार के पर्दे, मेज़पोश और अन्य घरेलू सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है।

TRIFED, under the Ministry of Tribal Affairs, showcases a wide range of traditional tribal art, artifacts, paintings, pottery, textiles, organic natural products and many more at ‘Tribes India’ pavilion at the Crafts Bazaar being organized at #G20 India meet (2/3) pic.twitter.com/BPJNDSL4w2 — Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India (@TribalAffairsIn) September 8, 2023

10- पुंजा धुरी

पुंजा धुरी गुजरात के गांवों की एक प्राचीन कला है। इस कला रूप में गलीचों और पर्दों में हाथ से जटिल पैटर्न बुनना शामिल है। इन गलीचों और पर्दों में अक्सर बोल्ड रंग और ज्यामितीय डिजाइन होते हैं जो उन्हें अलग दिखाते हैं।

11- चिकनकारी

चिकनकारी लखनऊ की एक प्रकार की नाजुक कढ़ाई है जिसमें हल्के रंग के कपड़े पर सफेद धागे का उपयोग करके बनाए गए जटिल पैटर्न होते हैं। कपड़ा सूती से लेकर रेशम तक कुछ भी हो सकता है और धागा भी आमतौर पर सूती या रेशमी ही होता है। यह कढ़ाई तकनीक सदियों पुरानी है और साड़ी और कुर्ते जैसे सुंदर कपड़े बनाने के लिए आज भी लोकप्रिय है।

12- कसुति

कसुति कर्नाटक की एक प्रकार की कढ़ाई है जिसमें जटिल डिजाइनों में विभिन्न रंगीन धागों को एक साथ जोड़कर ज्यामितीय पैटर्न बनाना शामिल है। डिज़ाइन सरल ज्यामितीय आकृतियों से लेकर कई आकृतियों से बने जटिल पैटर्न तक होते हैं जो समाप्त होने पर एक सुंदर समग्र प्रभाव पैदा करते हैं।

Web Title: G20 Summit 2023 From lac bangles Madhubani painting to tribal jewellery a glimpse of India visible in the G20 Craft Fair