रॉ के पूर्व अधिकारी ने किए बड़े दावे, कहा- कमलनाथ और संजय गांधी ने भिंडरावाले को भेजे थे पैसे, देखें वीडियो

Highlights सिद्धू ने कमलनाथ के हवाले से दावा किया कि कांग्रेस एक हाई-प्रोफाइल संत की भर्ती करना चाहती थी जो हमारी बात मान सके। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) बराड़ ने दावा किया कि उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने भिंडरावाले को पनपने दिया।

नई दिल्ली: रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व विशेष सचिव जीबीएस सिद्धू ने दावा किया कि कांग्रेस नेता कमल नाथ और इंदिरा गांधी के बेटे और पूर्व सांसद संजय गांधी ने आतंकवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले को पैसे भेजे थे, जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए थे।

स्मिता के साथ एएनआई पॉडकास्ट के एक एपिसोड में प्रकाश सिद्धू ने दावा किया कि उस समय राजनीतिक नेतृत्व ने हिंदुओं को डराने और देश की अखंडता के बारे में जनता के बीच आशंका पैदा करने के लिए खालिस्तान का मुद्दा बनाने के लिए भिंडरावाले का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा, "उस समय भिंडरावाले खालिस्तान का तरीका अपनाया गया था। इसलिए वे हिंदुओं को डराने के लिए भिंडरावाले का इस्तेमाल करेंगे और खालिस्तान का एक नया मुद्दा बनाया जाएगा जो उस समय अस्तित्व में नहीं था। ताकि भारत की बड़ी आबादी यह सोचने लगे कि देश की अखंडता को खतरा होगा।" सिद्धू ने कमलनाथ के हवाले से दावा किया कि कांग्रेस एक हाई-प्रोफाइल संत की भर्ती करना चाहती थी जो हमारी बात मान सके।

सिद्धू ने दावा किया, "मैं उस समय कनाडा में था, लोग चर्चा करते थे कि कांग्रेस भिंडरावाले से क्यों मेलजोल रखती है...कमलनाथ ने कहा कि हम एक बहुत ही हाई-प्रोफाइल संत को भर्ती करना चाहते थे जो हमारी बात मान सके...वह (कमलनाथ) भी कहते हैं- हम उन्हें पैसे भेजते थे। कमल नाथ और संजय गांधी ने भिंडरावाले को पैसा भेजा।"

पूर्व रॉ अधिकारी ने दावा किया कि भिंडरावाले ने कभी खालिस्तान नहीं मांगा, हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर इंदिरा गांधी इसे उनकी झोली में डाल दें तो भी वह इससे इनकार नहीं करेंगे।

उन्होंने दावा किया, "भिंडरावाले ने अपने जीवन में कभी खालिस्तान नहीं मांगा, वह केवल यही कहता था - 'अगर बीबी, मतलब इंदिरा गांधी, मेरी झोली में डाल देगी तो ना भी नहीं करूंगा'...उन्होंने धार्मिक उपदेश नहीं दिए, उन्होंने उसका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया।"

भिंडरावाले सिख धार्मिक संप्रदाय दमदमी टकसाल का प्रमुख था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर 1 जून से 8 जून 1984 के बीच स्वर्ण मंदिर परिसर में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपने अनुयायियों के साथ मारा गया था।

इस साल जनवरी में एएनआई पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में 1984 के ऑपरेशन ब्लूस्टार का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) कुलदीप सिंह बराड़ ने दावा किया कि इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को एक प्रकार के फ्रेंकस्टीन राक्षस के रूप में विकसित होने की अनुमति दी थी और जब वह शिखर पर पहुंच जाएगा तो उसे खत्म करने का फैसला किया था।

1971 युद्ध के सेवानिवृत्त अनुभवी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) बराड़ ने कहा, "कोई भी ऑपरेशन नहीं चाहता, लेकिन आप क्या करते हैं? इंदिरा गांधी ने उन्हें फ्रेंकस्टीन बनने की अनुमति दी। आप हर साल देख सकते थे कि क्या हो रहा था। लेकिन जब वह शिखर पर पहुंच गया, तो अब उसे खत्म करो, अब उसे नष्ट करो। बहुत देर हो चुकी है।"

#WATCH | Former special secretary, R&AW GBS Sidhu says, "...At that time, the method used was Bhindranwale Khalistan. So they will use Bhindranwale to scare the Hindus & a new issue will be created of Khalistan which was non-existent at that time. So that larger population of… pic.twitter.com/5of3QIJxHb