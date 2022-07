चित्रा रामकृष्ण के बाद मुंबई के पुर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे अरेस्ट, एनएसई फोन टैपिंग मामले ईडी ने लिया एक्शन, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights एनएसई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था। संजय पांडे 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य किया।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग से जुड़े धनशोधन के एक मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी को मामले में सात घंटे से अधिक समय की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। मंगलवार को उनसे पूछताछ का लगातार दूसरा दिन था। ईडी ने पिछले हफ्ते इस मामले में एनएसई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था।

The Enforcement Directorate (ED) today arrested former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey in connection with National Stock Exchange (NSE) co-location scam case: ED



