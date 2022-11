दिल्ली: पूर्व कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में हुए शामिल

Highlights एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा AAP में शामिल हो गए हैं। पहाड़गंज में अरविंद केजरीवाल की एक जनसभा के दौरान महाबल मिश्रा ने थामा 'आप' का हाथ। महाबल मिश्रा दिल्ली के द्वारका से 'आप' विधायक विनय मिश्रा के पिता हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। पार्टी के नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा रविवार को आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में एक जनसभा के दौरान महाबल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस दौरान मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल पहाड़गंज में जनसभा करने पंहुचे थे।

