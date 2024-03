कांग्रेस के पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हुए शामिल

Highlights भाजपा में शामिल होने के बाद जिंदल ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ पूर्व कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेवा कर सकूंगा कहा- मैं पीएम मोदी के 'विकसित भारत' सपने में योगदान देना चाहता हूं

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रविवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा, ''आज मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मुझे गर्व है कि मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ और मैं पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेवा कर सकूंगा। मैं पीएम मोदी के 'विकसित भारत' सपने में योगदान देना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा, आज होली के शुभ अवसर पर मेरा लक्ष्य देश में और अधिक खुशियां लाना है। मैं पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी अपने भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इसमें सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा, बीजेपी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं करूंगा उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं। मैं पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के साथ हूं। मैं पार्टी में सक्रिय नहीं था, मैं पिछले 10 वर्षों में उनके किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ हूं और मैं पिछले कुछ समय से किसी भी राजनीतिक दल से पूरी तरह से अलग हो गया हूं। 10 साल।

कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा, मेरा ध्यान केवल अपने काम, सामाजिक कार्य और विश्वविद्यालय पर था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे इस्तीफे से उन (कांग्रेस) पर कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि मेरा वहां न तो कोई प्रभार था और न ही मैं कभी वहां का पदाधिकारी था। मुझे वहां रहते हुए 10 साल हो गए हैं, मैंने वहां अपनी जिम्मेदारियां निभाईं और पिछले 10 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से दूर हूं। मैं किसी भी तरह से सक्रिय नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे उन्हें कोई फर्क पड़ेगा।'

उन्होंने आगे कहा, अब जब मैं राजनीतिक जीवन में आ रहा हूं और बीजेपी में शामिल हो गया हूं तो अब बीजेपी की नीतियों पर चलते हुए हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत बनाने का प्रयास करेंगे.'

