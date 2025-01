Fog Alert: घने कोहरे के कारण कई उड़ान सेवाएं प्रभावित, प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट लेट; एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

Fog Alert: 13 जनवरी की सुबह घने कोहरे के साथ हुई है। जिससे विजिबिलिटी एक दम जीरो हो गई है। कोहरे के कारण सड़क से लेकर आसमान तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे उड़ाने प्रभावित हुई है। दिल्ली, प्रयागराज, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली समेत देश भर के कई हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन बाधित होने की संभावना है। इसे देखते हुए एयरलाइंस ने यात्रियों को सचेत किया है और उन्हें अपडेट के लिए अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करते रहने की सलाह दी है।

बजट एयरलाइन स्पाइसजेट ने अपने यात्रियों को सूचित किया कि प्रयागराज (IXD) में खराब दृश्यता उड़ानों के प्रस्थान और आगमन को प्रभावित कर सकती है।

#WeatherUpdate: Due to poor visibility in Prayagraj (IXD) all departures/arrivals and their consequential flights might get affected. Passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/2wynECZugy. — SpiceJet (@flyspicejet) January 12, 2025

एयरलाइन ने यात्रियों से अपनी उड़ानों की स्थिति के बारे में अपडेट रहने का आग्रह किया। एयरलाइन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "प्रयागराज में कम दृश्यता के कारण, सभी प्रस्थान, आगमन और बाद की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की निगरानी करें।"

इंडिगो ने यात्रियों को संभावित देरी के बारे में आगाह किया भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने भी आने वाले सप्ताह में निर्धारित उड़ानों के बारे में चेतावनी जारी की। एयरलाइन ने कहा कि चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और तिरुपति के हवाई अड्डों पर अगले सप्ताह के मध्य तक कोहरा बना रहने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से उड़ान कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं।

#6ETravelAdvisory: For the latest updates on your flight status, please visit: https://t.co/ll3K8PwtRV. If your flight is cancelled, you can explore alternate flight options or claim a refund here: https://t.co/51Q3oUe0lPpic.twitter.com/CTlIL0nEZs — IndiGo (@IndiGo6E) January 12, 2025

इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी कि वे किसी भी बदलाव के बारे में सूचित रहने के लिए हवाई अड्डे पर जाने से पहले वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें। इंडिगो ने अपने बयान में कहा, "हम समझते हैं कि ऐसी मौसम की स्थिति आपकी यात्रा योजनाओं को बाधित कर सकती है और हम इस समय आपके धैर्य की सराहना करते हैं। कृपया आश्वस्त रहें कि हम मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और जैसे ही आसमान साफ ​​होगा, हम आपकी यात्रा को सुचारू बनाने के लिए आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।"

दिल्ली एयरपोर्ट ने भी कम दृश्यता के बारे में एक सलाह जारी की है। अभी तक, सभी उड़ान संचालन सामान्य हैं, लेकिन यात्रियों को उड़ान की स्थिति के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

