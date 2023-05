घर में आग लगने से यूपी में एक महिला और उसके 4 बच्चे जिंदा जले; मची चीख-पुकार, सीएम योगी ने की 4 लाख मुआवजे की घोषणा

By भाषा | Published: May 11, 2023 07:51 AM

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिजन को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

घर में आग लगने से यूपी में एक महिला और उसके 4 बच्चे जिंदा जले; मची चीख-पुकार, सीएम योगी ने की 4 लाख मुआवजे की घोषणा

Next