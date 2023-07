यूपी के झांसी में 3 शोरूम में लगी भीषण आग में 4 लोगों की जलकर मौत, आग पर काबू पाने के लिए सेना की ली गई मदद, देखें

Highlights 4 लोगों की मौत की सूचना है। बरामद किए गए तीनों शवों का पंचायत नामा कराया जाएगा। दुकानों को फिर से चेक किया जा रहा है।

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी में सोमवार को एकसाथ 3 शोरूम में भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। झांसी के एसएसपी राजेश एस ने कहा कि अभी तक मृतकों की संख्या 4 है। बरामद किए गए तीनों शवों का पंचायत नामा कराया जाएगा। अभी पुलिस मौके पर मौजूद है। उन्होंने कहा, दुकानों को फिर से चेक किया जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि आग झांसी के सीपरी बाजार में स्थित दुकानों में लग गई। एक लड़की समेत 4 लोगों की मौत की सूचना है। बता दें कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और सेना की संयुक्त टीम ने लगभग 10 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आग पर काबू पाने के बाद शवों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

#WATCH | Uttar Pradesh: A massive fire broke out at a showroom in Jhansi's Sipri Bazar area. Fire tenders present on the spot. pic.twitter.com/Dv6yvJAL8r