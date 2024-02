गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर मार्केट यार्ड में भीषण आग लगी, बुझाने की कोशिशें जारी

बनासकांठा: गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर मार्केट यार्ड में आग लगने का घटना सामने आई है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी दी है। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस हादसे किसी जान-माल का नुकसना हुआ है या नहीं इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

