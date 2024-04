फारूक अब्दुल्ला ने राजस्थान में पीएम मोदी की 'मंगलसूत्र' टिप्पणी का दिया जवाब, कहा 'हमारा इस्लाम और अल्लाह...'

Highlights फारूक अब्दुल्ला ने राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री की हालिया 'मंगलसूत्र' टिप्पणी की निंदा की नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने कहा कि इस्लाम और अल्लाह हमें सभी के साथ मिलकर चलना सिखाते हैं कहा- गर कोई व्यक्ति 'मंगलसूत्र' छीन लेता है तो वह मुसलमान नहीं है और इस्लाम को नहीं समझता

Lok Sabha Eletions 2024: नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 'मंगलसूत्र' टिप्पणी की निंदा की और कहा कि इस्लाम और अल्लाह हमें सभी के साथ मिलकर चलना सिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रविवार को बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई, तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में फिर से बांट देगी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला दिया कि देश के संसाधनों पर पहला दावा मुसलमानों का है।

मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों की मेहनत की कमाई और मंगलसूत्र सहित कीमती सामान "घुसपैठियों" और "जिनके अधिक बच्चे हैं" को देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी बात कहे जाने पर अफसोस जताते हुए जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ''हमारा इस्लाम और अल्लाह हमें सबके साथ मिलकर चलना सिखाता है। हमारे धर्म ने हमें कभी भी दूसरे धर्मों को तुच्छ समझना नहीं सिखाया, बल्कि हमेशा दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाया...अगर कोई व्यक्ति 'मंगलसूत्र' छीन लेता है तो वह मुसलमान नहीं है और इस्लाम को नहीं समझता...''

