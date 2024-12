Farmers Protest: यूपी सरकार करेगी किसानों की समस्याओं का समाधान! नोएडा में आंदोलन के बीच 5 सदस्यीय समिति का गठन, जानें क्या होगा काम

Farmers Protest: किसान आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है और उत्तर प्रदेश के किसान नोएडा बॉर्डर के जरिए दिल्ली में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। यह आंदोलन पिछले दो दिनों से चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर पर डंटे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश ने बुधवार को किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव आईएएस अनिल कुमार सागर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।

Uttar Pradesh government forms a 5-member committee to find a solution for the farmers' agitation going on in Noida and Greater Noida.



The Committee has been formed under the chairmanship of IAS Anil Kumar Sagar, Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development.…