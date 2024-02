Fali S Nariman: प्रख्यात कानूनविद फाली एस नरीमन का 95 वर्ष की उम्र में हुआ निधन

Highlights देश के प्रसिद्ध न्यायविद और संवैधानिक मामलों के जानकार फली एस नरीमन का निधन हो गया है नरीमन ने 95 साल की उम्र में दिल्ली में आखिरी सांस ली, वो काफी लंबे समय से बीमार थे कानूनी पेशे में 70 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले फाली एस नरीमन देश के विख्यात वकीलों में एक थे

नई दिल्ली: देश के प्रसिद्ध न्यायविद और संवैधानिक मामलों के जानकार फली एस नरीमन का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया है। 95 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाले फाली एस नरीमन सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील रहे और कई महत्वपूर्ण केस उनके देखरेख में लड़े गये थे।

कानूनी पेशे में 70 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले फाली एस नरीमन ने अपनी वकालत नवंबर 1950 में बॉम्बे हाईकोर्ट से शुरू की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट से सफलतापूर्वक अपना करियर शुरू करने वाले नरीमन 1972 में दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए आ गये थे। उन्होंने बंबई से दिल्ली आने के बाद मई 1972 से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया था।

सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर फाली एस नरीमन को श्रद्धांजलि देते हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "वे एक लिविंग लीजेंड थे, जिन्हें कानून और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग हमेशा याद करेंगे। वो अपनी शानदार उपलब्धियों के अलावा अपने सिद्धांतों पर सदैव अटल रहे। उन्होंने कहा था कि इंसानों की गलती पर हॉर्स ट्रेडिंग वाक्य का इस्तेमाल घोड़ों का अपमान है, जो बहुत वफादार जानवर होते हैं। वह इतिहास के गूढ़ रहस्य खोज निकालते थे और बोलते समय अपनी बुद्धि से उन्हें अतुलनीय ढंग से जोड़ते थे।"

As a raconteur &after dinner speaker, #fali was matchless. It was he who said that using phrase “horse trading” when humans defect is an insult to horses, very loyal animals. He wld dig out nuggets of history &marry them incomparably with his wit when speaking.