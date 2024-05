Fact Check: क्या कभी आरएसएस प्रमुख ने कांग्रेस पार्टी की तारीफ की? जानिए वायरल वीडियो का सच

Highlights लोकसभा चुनाव 2024 के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि संघ प्रमुख कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं हालांकि वीडियो साल 2018 का है, जिसमें भागवत एक कार्यक्रम में आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं

Created By: BOOM

Translated By: लोकमत हिन्दी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं में जमीन-आसमान का अंतर है। जहां संघ खुद को एक राष्ट्रवादी सामाजिक, सांस्कृतिक हिन्दू संगठन बताता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी उस पर सांप्रदायिकता का ठप्पा लगाती आई है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक पुराना वीडियो हाल का बताकर वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि संघ प्रमुख कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। उनका यह वीडियो लोकसभा चुनाव के बीच वायरल किया जा रहा है।

वीडियो की वास्तविकता पर जाएं तो यह वीडियो साल 2018 का है। जब दिल्ली में आयोजित संघ के तीन दिवसीय एक कार्यक्रम में मोहन भागवत भारत आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की भूमिका का जिक्र कर रहे थे। लगभग एक मिनट के इस वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते सुना जा सकता है, "अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है। सत्ता किसकी है, इसका क्या महत्व है, लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ"

वीडियो में संघ प्रमुख ने आगे कहा, "उस आंदोलन में भी अनेक सर्वत्यागी महापुरुष, जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है, ऐसे पैदा हुए और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया…एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है।"

After the fifth phase, RSS's Mohan Bhagwat also started remembering the contribution of Congress.!!

Modi is going... Indian government is coming.



https://t.co/nMkFk0qMQZ