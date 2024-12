Fact Check: क्या साध्वी रश्मिका सरस्वती ने मौलाना से कर ली शादी? जानें वायरल फोटो का सच

Created By: आज तक

Translated By : लोकमत हिन्दी

Fact Check:सोशल मीडिया पर कब, क्या वायरल हो जाए ये शायद ही किसी को पता हो। इस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसने यूजर्स के बीच नई चर्चा को जन्म दे दिया है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर वायरल की गई और दावा किया गया है कि साध्वी रश्मिका ने बूढ़े मौलाना से शादी कर ली है। इसकी जांच बूम ने की तो पाया कि वायरल तस्वीर एडिटेड है। वायरल दावा झूठा है।

दावा किया गया है कि साध्वी ने प्रेम में पड़ कर मौलाना से शादी कर ली।

हालांकि, जांच के मुताबिक, बूम का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से शेयर की जा रही तस्वीर पर रिवर्स इमेज सर्च करके जाँच शुरू की। हमें यह तस्वीर पिछले साल 'बालमुकुंद आचार्य हाथोज धाम' नाम की एक फेसबुक प्रोफ़ाइल पर अपलोड की गई मिली। यहाँ तस्वीर पर लिखा था कि यह तस्वीर चुनाव कार्यालय की है। और बाईं ओर दिख रहा व्यक्ति महिला नहीं बल्कि पुरुष है।

बाईं ओर दिख रहा व्यक्ति भाजपा के बालमुकुंद आचार्य हैं।

विवाद शायद तब शुरू हुआ जब आचार्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मांसाहारी दुकानों को बंद करने के अभियान के बाद जयपुर में मुस्लिम स्वामित्व वाले होटल के मालिक से मुलाकात की। इसके अलावा हमें वही फेसबुक पेज भी मिला, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति कौन है। टेक्स्ट में कहा गया था कि धार्मिक टोपी वाला व्यक्ति उस्मान चौहान है, जो लंबे समय से भाजपा से जुड़ा हुआ है। वे हैंडलूम की दुकान के मालिक हैं और पहले अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी थे। पेज ने यह भी उल्लेख किया कि लोग उन्हें एमएम खान होटल का मालिक बताकर झूठी खबरें शेयर कर रहे हैं।

ANALYSIS: Fake



FACT: An image that shows a Muslim individual with a woman wearing saffron clothes has been shared, claiming that Sadhvi Rashmika Saraswati has married an old age Maulana. The fact is that the image has been digitally altered, and the claims are fake. (1/3) pic.twitter.com/9FAzwOcssF