Delhi Liquor Scam: तिहाड़ में केजरीवाल, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत

Highlights 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल जेल में इन किताबों को पढ़ने की इच्छा केजरीवाल ने रखी शराब घोटाला मामले में बीते माह ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था

Delhi Liquor Scam: दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। चार दिनों की रिमांड के बाद ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। सोमवार को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल को जोरदार झटका लगा है। यहां बताते चले कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के आवास पर दो घंटे लंबी पूछताछ की थी। जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। 22 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड मांगी गई। कोर्ट ने छह दिनों की रिमांड दी थी।

गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट में ईडी ने सुनवाई के दौरान उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि केजरीवाल हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो हमें गुमराह कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में तीन पुस्तकें पढ़ने की इच्छा जताई है। श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखी पुस्तक।

#WATCH | Delhi Assembly Speaker Ram Niwas Goel says, "I do not expect anything from this (ED Custody) hearing... Why did they change the laws of ED? They had wrong intentions. If they have made someone a target from the political point of view, he cannot escape. He cannot get out… pic.twitter.com/hItQSowlpC