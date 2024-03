Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, ईडी ने गहन पूछताछ के बाद किया अरेस्ट

Highlights ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अदालत में पेश किया जाएगा आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, केजरीवाल जेल से ही चलाएंगे सरकार

नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी एक टीम दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ केजरीवाल के आवास पहुंची। जहां आप के राष्ट्रीय संयोजक से पूछताछ की। साथ ही उनके आवास की तलाशी भी ली गई।

आप नेता आतिशी ने कहा, "हमें खबर मिली है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है... हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। वह दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। हम आज रात सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे।''

गिरफ्तारी से पहले जब जांच एजेंसी की टीम मामले में केजरीवाल से पूछताछ कर रही थी तो उसी समय उनकी कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। केजरीवाल की कानूनी टीम मामले की तत्काल सुनवाई के लिए प्रयास कर रही है।

