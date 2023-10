पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने 'द वायर' की पत्रकार आरफा खानम से कहा- अगर तुम्हें भारतीय होने पर शर्म आती है तो पाकिस्तान आ जाओ

नई दिल्ली: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने रविवार को भारतीय 'पत्रकार' अरफा खानम शेरवानी को बंद कर दिया और उनसे कहा कि अगर उन्हें अपनी भारतीय पहचान से दिक्कत है तो वह पाकिस्तान चले जाएं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ''अगर आपको भारतीय होने पर शर्म महसूस हो रही है तो मेरे देश पाकिस्तान आ जाएं। भारत को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि भारत में कई लोग इस यात्रा को प्रायोजित करने में प्रसन्न होंगे। दानिश कनेरिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले दूसरे हिंदू हैं, ने वामपंथी प्रचार आउटलेट 'द वायर' के वरिष्ठ संपादक की आलोचना करते हुए कोई शब्द नहीं कहा।

दरअसल, पाक क्रिकेटर का यह ट्वीट अरफा खानम शेरवानी द्वारा चल रहे 2023 क्रिकेट विश्व कप के दौरान कथित तौर पर 'बहुसंख्यकवाद' प्रदर्शित करने के लिए भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों पर निशाना साधने के कुछ घंटों बाद आया। द वायर की सीनियर पत्रकार ने रविवार सुबह ट्वीट किया था, "विश्व कप मैचों के दौरान कई क्रिकेट प्रशंसकों का निंदनीय व्यवहार, एक भारतीय के रूप में मुझे शर्मिंदगी महसूस कराता है।" पत्रकार ने कहा, "खेलों के प्रति यह क्षुद्र, असुरक्षित और बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण, जो लोगों को एक साथ लाने के लिए था, पिछले एक दशक में मोदी-आरएसएस द्वारा बनाए गए भारत का प्रतीक है।"

Come to my country Pakistan if you are feeling ashamed to be an Indian. India doesn’t need people like you.



I am sure many people in India will be happy to sponsor this trip. https://t.co/kYV91bDEiE