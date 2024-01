MS Dhoni: पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जानें कहानी

Highlights न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष 18 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। स्थायी व्यादेश (इनजंक्शन)और क्षतिपूर्ति का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दो निदेशकों के खिलाफ रांची की निचली अदालत में मामला दायर किया गया है।

MS Dhoni: दिल्ली उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री से क्रिकेटर एमएस धोनी को ईमेल के जरिए यह सूचित करने को कहा कि दो पूर्व कारोबारी साझेदारों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके दो पूर्व कारोबारी भागीदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

Delhi HC asks registry to inform cricketer MS Dhoni via email about filing of defamation suit against him by two former business partners