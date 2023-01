जोशीमठ में मरम्मत की गुंजाइश नहीं, एक्सपर्ट ने कहा- एनटीपीसी के इंजीनियरों ने पंचर किया एक्वीफर

Highlights जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण उत्तराखंड सरकार प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करने में लगी हुई है। क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल तैनात है। पर्यावरण विशेषज्ञ विमलेन्दु झा का कहना है कि जोशीमठ में मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं है और वर्तमान स्थिति से कोई रिवर्स गियर नहीं है।

देहरादून: जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण उत्तराखंड सरकार प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करने में लगी हुई है। क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल तैनात है। राज्य सरकार ने कहा कि पुनर्वास पैकेज भी तैयार किया जा रहा है और काफी राहत कार्य चल रहा है। वहीं, पर्यावरण विशेषज्ञ विमलेन्दु झा का कहना है कि जोशीमठ में मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं है और वर्तमान स्थिति से कोई रिवर्स गियर नहीं है।

पूरी तरह से एनटीपीसी पर दोष मढ़ते हुए झा ने कहा कि उनकी जल विद्युत परियोजना के लिए सुरंग जोशीमठ के नीचे से नहीं गुजर रही है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि जोशीमठ आपदा एनटीपीसी के इंजीनियरों द्वारा अपनी टनल-बोरिंग मशीनों द्वारा शहर के नीचे टनल के माध्यम से जलभृतों में छेद करने का परिणाम है, घरों और जमीन से रिसता हुआ गंदा पानी एक्वीफर उल्लंघनों के लिए इंजीनियर्ड क्राइम का प्रमाण है।

हर मिट्टी सादी मिट्टी नहीं होती है और खुदाई, हिलने और विस्फोट करने के लिए उपयुक्त होती है। झा ने कहा, "हिमालय उच्च भूकंपीय क्षेत्र में सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और सबसे ऊपर चरम जलवायु घटनाओं का एक परिसर है। और फिर भी, वे ऑटोकैड पर एक योजना बनाते हैं, जैसे उन्होंने सरोजनी नगर पुनर्विकास के लिए बनाई थी, या हांगकांग से कॉपी की थी, और इसे 'पास' कर दिया था।"

