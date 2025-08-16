मतदाता सूची पारदर्शी तरीके से तैयार की गई, सभी चरणों में राजनीतिक दलों को शामिल किया गया: चुनाव आयोग

By रुस्तम राणा | Updated: August 16, 2025 20:50 IST2025-08-16T20:50:18+5:302025-08-16T20:50:18+5:30

एक प्रेस नोट में, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय के दौरान ऐसे मुद्दों को उठाया गया होता, तो उनकी जाँच की जा सकती थी और यदि वे वास्तविक होते, तो चुनाव से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा उन्हें ठीक किया जा सकता था।

Electoral rolls prepared transparently, parties involved at all stages says Poll body | मतदाता सूची पारदर्शी तरीके से तैयार की गई, सभी चरणों में राजनीतिक दलों को शामिल किया गया: चुनाव आयोग

मतदाता सूची पारदर्शी तरीके से तैयार की गई, सभी चरणों में राजनीतिक दलों को शामिल किया गया: चुनाव आयोग

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को पिछले चुनावों की मतदाता सूचियों में कथित त्रुटियों पर चिंता जताने के लिए राजनीतिक दलों और व्यक्तियों की आलोचना की और कहा कि दावे और आपत्तियों की निर्धारित अवधि इसी उद्देश्य के लिए है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत की और कहा कि यह एक पारदर्शी, बहु-चरणीय प्रक्रिया है जिसमें हर चरण में राजनीतिक दल शामिल होते हैं।

एक प्रेस नोट में, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय के दौरान ऐसे मुद्दों को उठाया गया होता, तो उनकी जाँच की जा सकती थी और यदि वे वास्तविक होते, तो चुनाव से पहले निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा उन्हें ठीक किया जा सकता था।

आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दल शामिल थे। आयोग ने आगे कहा कि कई राजनीतिक दल और उनके बूथ स्तरीय एजेंट उचित समय पर मसौदा सूची की समीक्षा करने में विफल रहे और उन्होंने आपत्तियाँ भी नहीं उठाईं।

आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "हाल ही में, कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं, जिनमें पूर्व में तैयार की गई त्रुटियां भी शामिल हैं। मतदाता सूचियों के साथ कोई भी मुद्दा उठाने का उपयुक्त समय उस चरण के दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान होता, जो कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियों को साझा करने के पीछे का उद्देश्य है।" 

इसमें आगे कहा गया है, "अगर ये मुद्दे सही समय पर सही माध्यमों से उठाए गए होते, तो संबंधित एसडीएम और ईआरओ को चुनावों से पहले गलतियों को, अगर वे वास्तविक होतीं, तो सुधारने में मदद मिलती।" शनिवार को जारी 10-सूत्रीय बयान में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कहा कि संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी प्रक्रिया एक बहुस्तरीय, विकेन्द्रीकृत प्रणाली है।

इसमें बताया गया है कि निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ), जो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी होते हैं, बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की सहायता से मतदाता सूची तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने का काम करते हैं।

मतदाता सूचियों की सटीकता की ज़िम्मेदारी ईआरओ और बीएलओ की होती है। आयोग ने आगे बताया कि मसौदा मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों के साथ भौतिक और डिजिटल दोनों स्वरूपों में साझा की जाती है और जनता की पहुँच के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाती है।

Web Title: Electoral rolls prepared transparently, parties involved at all stages says Poll body

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :election commissionECIचुनाव आयोग