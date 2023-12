Election Results Live Streaming: मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और तेलंगाना में कांग्रेस आगे, जानें सीट दर सीट आंकड़े

Highlights निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों से यह शुरुआती रुझान सामने आए हैं। पांचवें राज्य मिजोरम में मतगणना सोमवार को होगी। जनता पिछले तीन दशक से हर चुनाव में सरकार बदलती रही है।

Election Results Live Streaming: चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को जारी मतगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जबकि तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों से यह शुरुआती रुझान सामने आए हैं।

पांचवें राज्य मिजोरम में मतगणना सोमवार को होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है तथा दक्षिण के राज्य तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और कांग्रेस आमने-सामने हैं। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा 143 सीट पर बढ़त के साथ लगातार पांचवीं बार सत्ता की ओर बढ़ती दिख रही है जबकि कांग्रेस 59 सीट पर आगे है।

भाजपा राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस से भी काफी आगे है। यहां की जनता पिछले तीन दशक से हर चुनाव में सरकार बदलती रही है। भाजपा 101 सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस 72 सीटों पर। राज्य की 199 सीट पर मतदान हुआ था क्योंकि एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण उस सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया था।

रुझानों में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दिख रही है जहां वह 28 सीट पर और भाजपा 34 सीट पर आगे है। राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत करने की कोशिशों में कांग्रेस तेलंगाना में हैट्रिक की उम्मीद कर रही के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस से सत्ता छीन सकती है।

राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 51 सीट पर आगे है जबकि बीआरएस 29 सीट पर आगे है। चारों राज्यों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हुई। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और केवल वैध पास रखने वाले लोगों को ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

