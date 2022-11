गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान, चुनाव आयोग ने 12 बजे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस

Highlights चुनाव आयोग ने गुरुवार को दिन में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। पिछले महीने चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। हिमाचल के साथ गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं करने पर कई विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे।

नई दिल्ली: गुजरात विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान आज निर्वाचन आयोग कर सकता है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार इसके लिए चुनाव आयोग ने आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इससे पहले पिछले महीने चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था।

हिमाचल में एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा जबकि आठ दिसंबर को मतगणना की जाएगी। इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को की थी। चुनाव आयोग ने हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा नहीं की, जिसे लेकर कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे।

Election Commission to hold a press conference today to announce the schedule of the Gujarat Assembly elections