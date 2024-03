Electoral Bonds Data: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लौटाए गए 'सीलबंद कवर' से ताजा चुनावी बांड डेटा जारी किया, चेक करें

Highlights चुनाव आयोग ने रविवार को चुनावी बांड के संबंध में ताजा डेटा जारी किया इससे पहले ईसी ने इसे सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था बाद में एससी द्वारा इसे जनता के सामने खुलासा करने का निर्देश दिया गया था

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने रविवार को चुनावी बांड के संबंध में ताजा डेटा जारी किया, जिसे उसने पहले सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था और बाद में जनता के सामने खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। माना जा रहा है कि ये विवरण 12 अप्रैल, 2019 से पहले की समय सीमा से संबंधित हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तिथि के बाद के चुनावी बांड की जानकारी पिछले सप्ताह चुनावी निकाय द्वारा जारी की गई थी। पोल पैनल ने एक बयान में उल्लेख किया कि 12 अप्रैल, 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद, राजनीतिक दलों ने सीलबंद लिफाफे में चुनावी बांड पर डेटा जमा किया।

ईसी ने कहा, "राजनीतिक दलों से प्राप्त डेटा सीलबंद लिफाफे को खोले बिना सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया है। 15 मार्च, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उसी के सीलबंद कवर में एक पेन ड्राइव में डिजीटल रिकॉर्ड के साथ भौतिक प्रतियां वापस कर दी हैं। भारत के चुनाव आयोग ने आज चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजीटल रूप में प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।" ईसी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिक भी साझा किया है जहां लोग ताजा चुनावी बांड डेटा को चेक कर सकते हैं।

Public disclosure by ECI of the data relating to electoral bonds as

returned by the Supreme Court registry can be found at this link : https://t.co/VTYdeSLhcgpic.twitter.com/x1BANQDjfx