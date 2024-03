Electoral Bond: चुनाव आयोग ने इस बार बांड संख्या के साथ चुनावी बांड डेटा प्रकाशित किया

Highlights ईसी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसे दिया गया पूरा चुनावी बांड डेटा प्रकाशित किया गया चुनाव आयोग द्वारा इस ताजा डेटा में बांड नंबर शामिल हैं आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड पर एसबीआई SBI से 'जैसा है जहां है' के आधार पर डेटा अपलोड किया

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसे दिया गया पूरा चुनावी बांड डेटा प्रकाशित किया। इस डेटा में बांड नंबर शामिल हैं जो दानदाताओं को उन राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में सक्षम बनाएंगे जिन्हें उन्होंने दान दिया है। एक बयान में कहा गया, "चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड पर एसबीआई से 'जैसा है जहां है' के आधार पर डेटा अपलोड किया है।"

डेटा के दो सेट - राजनीतिक दलों द्वारा मोचन के विवरण के 552 पृष्ठ और दाताओं के विवरण के 386 पृष्ठ - शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुरूप अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड को कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।

In compliance of Hon’ble Supreme Court's directions, SBI has provided data pertaining to electoral bonds to ECI today ie March 21, 2024.

ECI has uploaded it on its website as received from SBI on “as is where is basis”. The data is available at this link https://t.co/VTYdeSKJmI