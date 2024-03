West Bengal: पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी होंगे संजय मुखर्जी, निर्वाचन आयोग ने नियुक्त किया, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला

Highlights निर्वाचन आयोग ने संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को हटाने का आदेश दिया था बंगाल की 42 लोकसभा सीट के लिए चुनाव सात चरणों में होंगे, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी

Sanjay Mukherjee new DGP of West Bengal: लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया है। आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को हटाने का आदेश दिया था।

ECI appoints Sanjay Mukherjee as the new DGP of West Bengal. pic.twitter.com/Al6ehH1k9I