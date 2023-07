एकनाथ शिंदे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किये बिना एयरपोर्ट से हुए वापस, अफवाहों का बाजार गर्म

Highlights महाराष्ट्र की पल-पल बदलती सियासत के बीच एक बेहद चौंकाने वाली सूचना सामने आ रही है एकनाथ शिंदे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करने गये चंद्रपुर गये, लेकिन फौरन मुंबई लौट गये राष्ट्रपति के प्रोटोकाल को दरकिनार करते हुए सीएम शिंदे की मुंबई वापसी पर सियासी चर्चा जोरों की है

मुंबई: महाराष्ट्र की पल-पल बदलती सियासत के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय तीन दिवसीय महाराष्ट्र यात्रा पर हैं और प्रोटोकल के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चंद्रपुर में अगवानी करनी थी।

इस संबंध में मिली सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस एक साथ एक ही चंद्रपुर पहुंचे थे और उनके साथ रामटेक से निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल भी पहुंचे थे। खबरों के मुताबिक इस कार्यक्रम में न केवल मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फड़नवीस बल्कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार को भी साथ में रहना था लेकिन अजित पवार राष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।

लेकिन इस घटना में आश्चर्यजनक मोड़ तब आया, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राष्ट्रपति मुर्मू की अगवानी किये बिना और उनके कार्यक्रम में शामिल हुए बिना अचानक अपना कार्यक्रम रद्द कर वापस मुंबई आ गये। खबरों के अनुसार यह वाकया बीते मंगलवार का है। बताया जा रहा है कि सीएम शिंदे ने अजित पवार प्रकरण के चलते अपना दौरा रद्द किया।

Maharashtra CM Eknath Shinde missing in this picture. Mr Shinde scheduled to receive @rashtrapatibhvn at Chandrapur along with DCM Devendra Fadnavis but he rushed back in Mumbai. Big drama unfolding…. pic.twitter.com/N6p9biiKmf