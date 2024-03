ED Summons Mahua Moitra: कृष्णानगर में प्रचार कर रही हूं, समन को किया नजरअंदाज, ईडी के सामने पेश नहीं हुईं महुआ मोइत्रा

Highlights दिल्ली में ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया था। दोपहर में कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए निकलूंगी। दिसंबर में "अनैतिक आचरण" के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

ED Summons Mahua Moitra: विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए समन में तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने नजरअंदाज कर दिया। जांच एजेंसी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की नेता को तीसरा समन भेजा था। मोइत्रा को आज दिल्ली कार्यालय में जांच एजेंसी के सामने पेश होना था। महुआ ने कहा कि कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने में व्यस्त हूं। आज नहीं आ सकती। मैं दोपहर में कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए निकलूंगी। ईडी अनिवासी बाहरी या एनआरई खाते से जुड़े लेनदेन पर उनसे पूछताछ करना चाहता है।

मोइत्रा ने इस मामले में किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए मोइत्रा और दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को नया समन जारी किया था। टीएमसी की 49 वर्षीय नेता महुआ मोइत्रा को केंद्रीय एजेंसी ने पहले भी दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुईं और नोटिस को स्थगित करने की मांग की। मोइत्रा को दिसंबर में "अनैतिक आचरण" के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

उन्हें उनकी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी (सीबीआई) ने कथित रूप से पैसे लेकर सवाल पूछने के संबंध में शनिवार को टीएमसी नेता के परिसर पर छापा मारा था। इससे कुछ दिन पहले लोकपाल ने सीबीआई को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। मोइत्रा का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

