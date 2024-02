अरविंद केजरीवाल को ईडी ने छठा समन जारी किया, 19 फरवरी को शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया

Highlights अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फिर से समन जारी किया पूछताछ के लिए जारी किया जाने वाला यह प्रवर्तन निदेशालय का छठा समन है केजरीवाल को 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है

नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित शराब घोटाला मामले में फिर से समन जारी किया है। आप संयोजक को पूछताछ के लिए जारी किया जाने वाला यह प्रवर्तन निदेशालय का छठा समन है।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए हर समन को नजरअंदाज करते आए हैं। लगातार समन को नजरअंदाज करने को लेकर ईडी कोर्ट भी पहुंची थी। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने पिछले सप्ताह केजरीवाल को 17 फरवरी को उसके समक्ष पेश के लिए कहा था।

Enforcement Directorate has issued sixth summons to Delhi CM Arvind Kejriwal asking him to appear on February 19 in liquor policy case



(file photo) pic.twitter.com/c316WsD2iF