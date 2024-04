ED का अरविंद केजरीवाल पर आरोप, जानबूझकर खा रहे आम और मिठाई, जिससे मिल जाए उन्हें रिहाई

Highlights दिल्ली सीएम जानबूझकर खा रहे हैं उच्च चीनी वाली फूड, ईडी का कोर्ट में दावा ईडी ने बताया कि इस आधार पर अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर निकलना चाहते हैं ईडी के वकील ने भी डाइट चार्ट कोर्ट के सामने रखा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर अपना सुगर लेवल बढ़े। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आम और मिठाइयां खाईं, जिससे उन्हें तिहाड़ जेल से जमानत मिल जाए। फिलहाल अभी शराब घोटाले से जुड़े मामले में आप प्रमुख जेल में बंद है।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ की जेल में बंद हैं। इस बीच आप प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नियमित डॉक्टर से सलाह लेने की याचिका दायर की थई। इसे लेकर दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई हुई और ईडी ने भी अपना जवाब रखा।

Enforcement Directorate alleges that Arvind Kejriwal is deliberately eating mangoes, sweets and taking sugar with tea to raise his blood sugar level.



ED says Kejriwal wants to create a ground for bail citing fluctuations in blood sugar level.@ArvindKejriwal… pic.twitter.com/17F11f4n46