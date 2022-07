संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई बेशर्म साजिश है- उद्धव ठाकरे

Highlights संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को उद्धव ठाकरे ने बेशर्म साजिश कहा उद्धव बोले, ये डराने की कोशिश है पात्रा चॉल जमीन घोटाला मामले में संजय राउत से हो रही है पूछताछ

नई दिल्ली: शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के घर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा डाला है। ईडी की एक टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है जबकि दो अन्य टीमें उनके घर और अन्य ठिकानों पर तलाशी ले रही हैं। अब संजय राउत पर हो रही ईडी की कार्रवाई पर संजय उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया है। उद्धव ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि संजय राउत पर ईडी का कार्रवाई बेशर्म साजिश है। आगे उद्धव ठाकरे ने कहा कि ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र के राज्यपाल के दिए गए बयान का ही अगला हिस्सा है। उद्धव ठाकरे ने आशंका जताई कि संजय राउत की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंचे 8 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चॉल जमीन घोटाला मामले में उनसे पिछले आठ घंटे से पूछताछ कर रही है।

#WATCH Shiv Sena leader Sanjay Raut at his Mumbai residence as Enforcement Directorate conducts a raid there, in connection with the Patra Chawl land scam case pic.twitter.com/TnemlfgV1F