EC ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को भेजा कारण बताओ नोटिस, पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने का है मामला

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जब भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में असत्यापित और गलत बयान दिए थे। चुनाव आयोग ने उनसे 16 नवंबर तक बयान देने को कहा है कि एमसीसी के उल्लंघन के साथ-साथ चुनाव और दंडात्मक कानूनों के प्रावधानों के लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग के नोटिस के मुताबिक, भाषण के वीडियो और मध्य प्रदेश के सीबीओ के माध्यम से प्राप्त ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, प्रियंका गांधी ने कहा था, ''मोदी जी जो यह बीएचईएल था, जिससे हमें रोजगार मिलते थे, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया, किसको दे दिया, बताएं मोदी जी किसको दे दिया, अपने बड़े-बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया।''

