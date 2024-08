जम्मू-कश्मीर में भूकंप: बारामूला और कुपवाड़ा में एक के बाद एक महसूस किए गए भूकंप के झटके, देखें वीडियो

Highlights जम्मू-कश्मीर में मंगलवार सुबह एक के बाद एक भूकंप आए, जोकि बारामूला और कुपवाड़ा में झटके महसूस किए गए। दूसरा भूकंप सुबह 6:52 बजे आया, जिसकी तीव्रता 4.8 थी। किसी नुकसान की खबर नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में मंगलवार सुबह एक के बाद एक भूकंप आए, जोकि बारामूला और कुपवाड़ा में झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप सुबह 6:45 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 दर्ज की गई, जिसका केंद्र बारामूला से 74 किमी दूर 5 किमी की गहराई पर था।

EQ of M: 4.9, On: 20/08/2024 06:45:57 IST, Lat: 34.17 N, Long: 74.16 E, Depth: 5 Km, Location: Baramulla, Jammu and Kashmir.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0@DrJitendraSingh@OfficeOfDrJS@Ravi_MoES@Dr_Mishra1966@ndmaindiapic.twitter.com/d0lLhp6IzN