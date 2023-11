Earthquake in Delhi: दिल्ली में भूकंप के तेज झटके, लोग घर और कार्यलय से बाहर निकले

Highlights चार दिन में दूसरी बार दिल्ली हिल गई है। लोग कार्यकाल और घर से बाहर निकल गए।

Earthquake in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोग कार्यकाल और घर से बाहर निकल गए। चार दिन में दूसरी बार दिल्ली हिल गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी झटके महूसस किए गए। भूकंप 4 बजकर 18 मिनट पर आया।

Earthquake measuring 5.6 on the Richter scale struck Nepal at 1616 hours today, says National Center for Seismology (NCS).