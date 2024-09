DUSU Elections 2024 LIVE: ABVP बनाम NSUI? कौन इस बार मरेगा बाजी, जानें कितने कैंडिडेट लड़ रहे चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव

DUSU Elections 2024 LIVE: दिल्ली विश्वविद्यालय के आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर आने वाले सभी कॉलेजों में चुनाव का आयोजन किया गया है जिसमें छात्र बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 27 सितंबर को हो रहे चुनाव की मतगणना शनिवार को होने वाली थी लेकिन हाई कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल इस पर रोक लग गई है। डूसू चुनाव के लिए मतदान विश्वविद्यालय के उत्तर और दक्षिण परिसर में शुरू हुआ।

गौरतलब है कि डूसू के चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में होगा। सुबह के कॉलेजों के छात्र दोपहर 1 बजे तक और शाम के कॉलेजों के छात्र दोपहर 3 बजे से शाम 7.30 बजे तक अपना वोट डालेंगे। लगभग 1.40 लाख छात्र अपने वोट डालने के पात्र हैं।

डूसू चुनाव लड़ने वाली प्रमुख राजनीतिक रूप से संबद्ध पार्टियाँ कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) और RSS समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) हैं। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं।

#WATCH | Delhi University Students' Union (DUSU) election taking place today. Visuals from outside Miranda House. For day classes, voting will be held from 8.30 am to 1 pm while for the evening shift, it will be held from 3 pm to 7.30 pm.



